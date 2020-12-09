Число желающих поработать Дедом Морозом увеличилось в два раза

«На hh.ру в период с 1 по 8 декабря размещено почти 200 резюме Дедов Морозов, 320 резюме Снегурочек и 684 резюме аниматоров. Рост числа соискателей по всем этим позициям по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более чем двукратный», — уточнил специалист.

При этом средний возраст актеров ощутимо уменьшился. Есть даже несколько десятков резюме на роль Снегурочки и Деда Мороза от молодых людей 14-15 лет. В конце 2019 году школьники не публиковали свои резюме.

В среднем зарплата новогоднего аниматора, играющего роль Деда Мороза, колеблется в пределах от 20 до 80 тысяч рублей в зависимости от региона. Снегурочки предлагают свои услуги за сумму от 15 до 50 тысяч рублей.