Общество 04 декабря 2023, 18:41 Число жалоб на качество медпомощи снизилось на 7% в Нижегородской области

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Доля обоснованных жалоб нижегородцев на сферу здравоохранения снизилась на 7% по сравнению с прошлогодними показателями. Об этом сообщил сайт «Нижегородская правда» со ссылкой на данные территориального фонда ОМС региона.

Чаще всего жители высказывали претензии по вопросам качества медпомощи, организации работы больниц и поликлиник, незаконного взимания денег с пациентов. Всего за 2023 год нижегородцы подали 187 тысяч жалоб.

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Отмечается, что в целом число обращений в региональный Минздрав сократилось втрое в этом году.