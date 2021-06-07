Число застройщиков жилья уменьшилось в России

На 20% меньше застройщиков стало в России за год. Это результат перехода российского строительного рынка на проектное финансирование. Об этом написала газета «Коммерсант».

Число строящих жилье компаний за год сократилось до 2,14 тысячи. Объем их строительства упал на 12%, до 100 миллионов квадратных метров. Такие данные привели аналитики «Метриума». Они проанализировали информацию с Единого ресурса застройщиков.

Количество небольших компаний, которые строят до 10 тысяч квадратных метров жилья, уменьшилось на 12%. Число застройщиков, возводящих 10–50 тысяч квадратных метров, осталось почти неизменным. Количество компаний с объемом 50–500 тысяч квадратных метров сократилось на 10%.

Управляющий партнер «Метриума» Мария Литинецкая уточнила, что на ситуацию влияют не только появление на рынке или уход с него, но и изменения объемов строительства. Если речь о крупных игроках, то тут дело в распределении их портфеля. Мелкие игроки действительно уходят с рынка.

Существующая динамика говорит о сокращении числа небольших и средних компаний, каждая из них строит до 500 тысяч квадратных метров жилья, отметила Литинецкая.

Гендиректор Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) Николай Алексеенко рассказал, что основное число банкротств приходится на компании, у которых возникли проблемы еще до пандемии.

«Это вопросы качества планирования, маркетинга, продаж. Часто застройщики переоценивали перспективы и обжигались на оценке спроса. Это приводило к нехватке средств, кассовым разрывам, срывам сроков и банкротствам», — заявил он.

Вызванный эпидемией коронавируса кризис лишь усугубил ситуацию. Менеджмент оказался в непростой ситуации из-за оттока мигрантов-рабочих и роста себестоимости строительства. В том числе подорожали строительные материалы.