Число заразившихся за сутки коронавирусом россиян вновь превысило 18 тысяч

За сутки коронавирус выявили у 18 024 человек, выздоровели за это время 18 262 пациента, скончались — 797. Данные об этом опубликовал оперштаб.

За все время пандемии в стране коронавирусом заразились 7 065 904 россиян, смогли побороть болезнь 6 320 512 человек, скончались — 189 582 пациентов. Врачи сделали более 181 миллиона ПЦР-тестов.

В Москве зараженных коронавирусом стало больше на 1269 человек, за это время из больниц выписались 1513 и 48 умерли.

В Санкт-Петербурге за прошедшие 24 часа медики нашли вирус у 1430 жителей, выздоровели за этот период 963 человека, погибли — 37.

В Московской области за сутки положительный тест на коронавирус получили 673 жителя, за этот время выздоровели и выписались из больниц гораздо больше — 809 пациентов, погибли — 11.

В Чукотском автономном округе заболели 12 человек, в Ненецком автономном округе — 10.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в ближайшее время в столице не планируется вводить никаких новых ограничений из-за коронавируса. По его словам, сейчас нужно использовать любые возможности, чтобы даже в условиях пандемии город продолжал полноценно жить и развиваться.