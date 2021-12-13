Число заразившихся «омикрон»-штаммом коронавируса россиян выросло до 16

Штамм коронавируса «омикрон» нашли у 16 россиян, вернувшихся в страну. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Из 177 граждан, которые сегодня вернулись, у 16 обнаружен штамм „омикрон“, они все находятся под наблюдением», — сказала она во время выступления в Госдуме. Ее процитировало РИА «Новости».

Вице-премьер добавила, что за неделю заболеваемость ковидом в РФ уменьшилась на 7,3%. Показатель составил 144,95 на 100 тысяч населения. При этом число заражений выросло в пяти регионах. Кроме того, в 24 субъектах страны возросло число госпитализаций пациентов в тяжелом состоянии.

Одним компонентом вакцины привились в России уже 75,5 миллиона человек, вторым — 68,8 миллиона жителей.

«Омикрон»-штамм впервые выявили в ЮАР в конце ноябре. После этого специальными рейсами из страны вывезли россиян. Сначала сообщалось, что среди них заразились два человека.