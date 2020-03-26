Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло до 840

Таким образом, всего зараженных коронавирусом в России — 840 человек. Большинство из них прилетели из стран, где есть случаи заражения. Все заболевшие сейчас в больницах, в инфекционных боксах. Под наблюдением теперь будут и те, кто контактировал с зараженными.

Новые заболевшие появились в 18 регионах, большинство из них — в Москве. Первый случай зафиксирован в Бурятии.

Также за последние сутки в России выздоровели девять пациентов. Двух человек спасти не удалось.

Далее — подробная статистика, в каких регионах 25 марта у людей обнаружили COVID-19.

Москва 136 человек

Свердловская область — 7 человек

Санкт-Петербург — 5 человек

Пермский край — 5 человек

Республика Саха (Якутия) — 4 человека

Ставропольский край — 3 человека

Республика Татарстан — 3 человека

Челябинская область — 3 человека

Красноярский край — 3 человека

Псковская область — 2 человека

Самарская область — 2 человека

Ханты-Мансийский АО — 2 человека

Республика Бурятия — 2 человека

Республика Хакасия — 1 человек

Кемеровская область — 1 человек

Новосибирская область — 1 человек

Томская область — 1 человек

Хабаровский край — 1 человек

На сегодняшний день заболевших выявили в 56 регионах страны.