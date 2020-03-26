Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло до 840
Таким образом, всего зараженных коронавирусом в России — 840 человек. Большинство из них прилетели из стран, где есть случаи заражения. Все заболевшие сейчас в больницах, в инфекционных боксах. Под наблюдением теперь будут и те, кто контактировал с зараженными.
Новые заболевшие появились в 18 регионах, большинство из них — в Москве. Первый случай зафиксирован в Бурятии.
Также за последние сутки в России выздоровели девять пациентов. Двух человек спасти не удалось.
Далее — подробная статистика, в каких регионах 25 марта у людей обнаружили COVID-19.
Москва 136 человек
Свердловская область — 7 человек
Санкт-Петербург — 5 человек
Пермский край — 5 человек
Республика Саха (Якутия) — 4 человека
Ставропольский край — 3 человека
Республика Татарстан — 3 человека
Челябинская область — 3 человека
Красноярский край — 3 человека
Псковская область — 2 человека
Самарская область — 2 человека
Ханты-Мансийский АО — 2 человека
Республика Бурятия — 2 человека
Республика Хакасия — 1 человек
Кемеровская область — 1 человек
Новосибирская область — 1 человек
Томская область — 1 человек
Хабаровский край — 1 человек
На сегодняшний день заболевших выявили в 56 регионах страны.