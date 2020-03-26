    26 марта 2020, 11:26

    Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло до 840

    Эля Данилюк

    Свежие цифры по коронавирусу. За сутки в России больных COVID-2019 стало больше на 182 человека. Такие данные приводит Telegram-канал оперштаба Москвы.
    Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло до 840

    Таким образом, всего зараженных коронавирусом в России — 840 человек. Большинство из них прилетели из стран, где есть случаи заражения. Все заболевшие сейчас в больницах, в инфекционных боксах. Под наблюдением теперь будут и те, кто контактировал с зараженными.

    Новые заболевшие появились в 18 регионах, большинство из них — в Москве. Первый случай зафиксирован в Бурятии.

    Также за последние сутки в России выздоровели девять пациентов. Двух человек спасти не удалось.

    Далее — подробная статистика, в каких регионах 25 марта у людей обнаружили COVID-19.

    Москва 136 человек

    Свердловская область — 7 человек

    Санкт-Петербург — 5 человек

    Пермский край — 5 человек

    Республика Саха (Якутия) — 4 человека

    Ставропольский край — 3 человека

    Республика Татарстан — 3 человека

    Челябинская область — 3 человека

    Красноярский край — 3 человека

    Псковская область — 2 человека

    Самарская область — 2 человека

    Ханты-Мансийский АО — 2 человека

    Республика Бурятия — 2 человека

    Республика Хакасия — 1 человек

    Кемеровская область — 1 человек

    Новосибирская область — 1 человек

    Томская область — 1 человек

    Хабаровский край — 1 человек

    На сегодняшний день заболевших выявили в 56 регионах страны.