Число заразившихся коронавирусом в России за сутки резко подскочило

В России резко выросло число заболевших COVID-19. По последним данным, коронавирус подхватили 658 человек.

В оперативном штабе рассказали, что за сутки в России выявили 163 новых случая коронавируса, это на 106 больше по сравнению с данными вторника. Больше всего случаев, и новых тоже, по-прежнему в Москве. Об этом сообщило РИА «Новости».

Новые случаи коронавируса выявили в Москве (120 человек), Подмосковье (шесть), Крыму (шесть), Псковской области (четыре), Краснодарском крае (четыре), Оренбургской области (три), Якутии (три), Тульской области (два), Коми (два), Кабардино-Балкарии (два), Пермском крае (два), Брянской (один), Архангельской (один), Калининградской (один), Ростовской (один), Нижегородской (один), Пензенской (один), Челябинской (один) областях, Ставропольском крае (один), Башкирии (один).

Все заразившиеся, рассказали в оперативном штабе, посещали страны, неблагополучные по коронавирусу. Вице-премьер Татьяна Голикова объявила, что к проведению тестов привлекут частные лаборатории. Две из них начнут работать уже 25 марта.

В оперативном штабе также рассказали, что всего с начала эпидемии в России выписали 29 человек, переболевших COVID-19.

Несмотря на резкий рост, Россия по-прежнему остается относительно благополучной страной по распространению коронавируса. Во всем мире заболевших COVID-19 — больше 425 тысяч человек. Наибольшее количество заразившихся зафиксировали в Китае, Италии, США, Испании и Германии.

Чтобы сдержать распространение коронавируса в России, школьников отправили на каникулы или перевели на дистанционное обучение. Пожилым людям и тем, у кого есть хронические заболевания, рекомендовали соблюдать режим самоизоляции до середины апреля. В России отменили массовые мероприятия.