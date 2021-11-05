Число заразившихся коронавирусом россиян резко выросло за сутки

В России за сутки коронавирус нашли у 40 735 человек, за это время выздоровели 28 605, погибли — 1192. Данные об этом опубликовал оперштаб.

За все время пандемии в стране коронавирусом заразились 8 714 595 россиян, смогли побороть болезнь 7 505 971 пациент, умерли — 244 447 человек.

В Москве за минувшие сутки зараженных стало на 6407 человек больше, за этот период выздоровели и выписались из больниц 6024 пациента, скончались — 93 человека.

В Санкт-Петербурге за 24 часа врачи обнаружили коронавирус у 3363 жителей, выписались из больниц 1640 пациентов, погибли — 89 человек.

Московская область в списке оперштаба занимает третье место. В регионе за сутки обнаружили коронавирус у 2835 человек, за это время из больниц выписали 3107 пациентов, скончались — 55 жителей. За все время пандемии в области сделали 12 360 358 ПЦР-тестов.

На последнем месте расположен Чукотский автономный округ и Ненецкий автономный округ, где выявлено 19 и 17 новых случая заражения соответственно.

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