Число зараженных коронавирусом в России превысило 4 миллиона

В России за сутки выявили 14 494 случая коронавируса. Это самый низкий показатель с середины октября. Выписались — 22 575, умерли — 536 человек. Всего с начала пандемии число заболевших ковидом стало 4 012 710.

Выздоровели за это время — 3 516 461, погибли — 78 134. Врачи сделали более 105 миллионов тестов на вирус. Информация об этом появилась на сайте оперштаба.

В Москве за сутки коронавирусом заразились 1441 — это на 9% меньше, чем вчера. Выписались из больниц — 3633, умерли — 68 человек, что почти на 7% меньше.

Следом идет Санкт-Петербург, где коронавирус обнаружили у 1169 жителей — прирост составил 8,4%, по сравнению со вчерашними показателями. За этот период победили болезнь 3589 горожан и 54 умерли — на 11,5% меньше, чем во вторник.

В Московской области наблюдается заметное снижение заболеваемости. За прошедшие 24 часа заразились 650 человек — это на 28% меньше, чем 9 февраля. Выздоровели — 907, скончались — 35 пациентов — меньше на 16,7%.

Меньше всего заразившихся обнаружили в Ненецком автономном округе — один человек. В Чукотском автономном округе — два.