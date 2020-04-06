Число зараженных коронавирусом в Приморье достигло восьми

В Приморье подтвердили восьмой случай заболевания COVID-19. Положительным оказался тест женщины, которая уже находится в инфекционном госпитале. Она недавно вернулась из Мексики.

Новые данные по заболевшим озвучил губернатор края Олег Кожемяко, которого процитировало ИА PrimaMedia. Сейчас подтверждения диагноза ждут еще три пациента, чьи анализы отправили в лабораторию в Новосибирск.

Пациентку с подтвержденным коронавирусом лечат в в инфекционном госпитале Краевой клинической больницы № 2. У нее были признаки ОРВИ при возвращении из-за рубежа.

«Заболевшая прибыла из территории, неблагополучной по ситуации с COVID-19 (Мексика), женщина незамедлительно была помещена в медицинский обсерватор», — пояснили в больнице.

Медики оценивают состояние женщины как средней степени тяжести.

В правительстве Приморья уточнили, что на 6 апреля под наблюдением врачей в регионе остаются 41 человек. Еще 8208 жителей края находятся на режиме самоизоляции. На коронавирус проверили более 8,8 тысячи человек. На карантин отправили 208.

«Меры, которые были приняты по введению карантинных режимов, вполне оправданы. Они должны быть продолжены на всей территории Приморского края», — подчеркнул Олег Кожемяко.

В России сейчас 5389 подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. Только за последние сутки их зафиксировано 658. Врачи не смогли спасти 45 пациентов, выздоровели 355 человек. Самым эффективным способом защиты от коронавируса назвали вакцинацию.