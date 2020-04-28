Число зараженных коронавирусом в Подмосковье перевалило за 10 тысяч

Больше всего случаев заражения за минувшие сутки в Москве — 3075 человек. Подмосковье на втором месте. На третьем месте Ленинградская область, где новый вирус подхватили еще 198 жителей.

28 апреля в России отметили самый большой прирост заразившихся с начала пандемии — 6411 человек за сутки. Число инфицированных достигло 93 558.

Из-за разгула 2019-nCoV в России продолжают действовать жесткие ограничения, среди которых самоизоляция, пропускной и масочный режимы. Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что распространение инфекции выйдет на плато уже в середине мая, а в июне ситуация станет легче.

Коронавирус появился в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. За два с небольшим месяца он распространился по всему миру, и уже 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии. Всего инфекция поразила более трех миллионов жителей планеты.