Число запросов на внесудебное банкротство выросло почти вдвое перед Новым годом

В декабре прошлого года россияне подали в МФЦ сразу 1072 заявления на внесудебное банкротство. Большее количество обращений было только в первые месяцы после запуска процедуры, которая началась позапрошлой осенью.

«Граждане решили войти в новый год без старых долгов. Поскольку во внесудебной процедуре претворить такое решение в жизнь можно легко и быстро, всего лишь придя в МФЦ, мы увидели это уже в декабрьской статистике», — объяснил в беседе с РБК активность должников руководитель Федресурса Алексей Юхнин. Однако эксперты считают, что такие данные не гарантируют популярность данной процедуры в дальнейшем.

Всего за 2021 год процедура внесудебного банкротства была запущена в отношении 4677 граждан. За время с сентября 2020, когда только начал действовать механизм, по декабрь того же года, решение о банкротстве было принято по 1798 случаям.

Подать документы в МФЦ на процедуру могут не все. Размер задолженности россиянина должен составлять от 50 до 500 тысяч рублей — это первое условие. Второе — у человека нет имущества или финансов, чтобы погасить задолженности. Должно быть как минимум одно закрытое исполнительное производство, исполнительные листы по взысканию по которому уже вернули кредиторам.