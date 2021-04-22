Число занятых в сфере услуг женщин за 3 года выросло на 40%

С 2017 года число женщин, работающих в сфере услуг, выросло с 34 до 40%. Причиной, вероятно, является большее распространение удаленных форматов профессий.

Речь в основном идет о маркетологах, преподавателях и IT-специалистах. Обычно в сфере услуг заняты люди в возрасте 25-44 лет. Такие данные привел сайт РБК со ссылкой на исследование сервиса «Авито» и агентства Data Insight.

Респондентов опрашивали методами телефонного интервью (1,6 тысяч человек), онлайн-опроса и интернет-панели (1,9 тысяч человек), а также при помощи анкетирования по базе «Авито» (7930 человек).

Лидером в развитии сферы услуг стали Москва и Подмосковье, на их долю приходится треть исполнителей и всех заказов. Второе место досталось Приволжскому федеральном округу. Третье — Уралу.

За минувшие три года рынок услуг, оказываемых самозанятыми, вырос на 12%, достигнув 6% ВВП России. В 2017 году он оценивался в 5,5 триллиона рублей, в 2020 году достиг 6,2 триллиона. Номинальный объем ВВП в прошлом году составил 106,6 триллиона рублей.

Оказание услуг является единственным источником дохода для 86% опрошенных. Для остальных частников проса этот сегмент стал возможностью увеличить свой ежемесячный доход на 20-30%.

«Сфера услуг остается прибыльным делом. Более половины опрошенных отметили, что могут без особого труда позволить себе даже крупные покупки», — пришли к выводам эксперты.

Две трети рынка услуг приходится на строительство и благоустройство, ремонт жилья, деловые услуги, перевозки, красоту и здоровье.

Самозанятым Московской области дали возможность подавать через «Госуслуги» заявки на льготные займы до миллиона рублей (на три года) и более миллиона (на пять лет).