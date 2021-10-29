Число занятых в фитнес-индустрии сократилось на треть с начала пандемии

Число занятых в сфере фитнеса с начала пандемии сократилось на 30%. Выровнять ситуацию поможет снижение стоимости аренды. Об этом в разговоре с ТАСС заявила глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина.

«До пандемии в отрасли было занято 768 тысяч человек. После нанесенного удара пандемического кризиса по фитнес-отрасли мы потеряли за 2020 год около 30% игроков рынка, что существенно снизило и показатель занятых в отрасли. К настоящему моменту, <…> количество занятых составляет 537,6 тысячи человек. То есть сокращение с начала пандемии — на 30%», — приводит агентство слова представительницы фитнес-сообщества.

Силина отметила, что ситуацию поможет исправить снижение стоимости аренды как региональных и муниципальных помещений, так и частных.

Фитнес-сообщество обратилось к главе Минэкономразвития России Максиму Решетникову с просьбой поддержать арендодателей, которые решат снизить плату за аренду наполовину до конца 2021 года, а в случае закрытия фитнес-клубов из-за коронавируса вообще не брать денег.

В сообществе, которое представляет Силина, состоят более 1800 фитнес-клубов из 79 регионов.