Число заключенных в России сократилось почти в два раза за 10 лет

За 10 лет в России число находящихся в уголовно-исправительной системе сократилось с 860 до 483 тысяч человек — почти в два раза. Об этом сообщил уполномоченных по правам человека в Красноярске директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников.

«В результате совершенствования уголовной политики, которая расширила возможности применения альтернативных уголовных наказаний, не связанных с лишением свободы, численность лиц, содержащихся в учреждения уголовно-исполнительной системы, последовательно снижается», — передал ТАСС его слова.

По его данным, в начале этого года заключенных насчитывалось около 483 тысяч, когда в 2010 году их было более 860 тысяч. В это число также входят подследственные, подозреваемые и обвиняемые.

Недавно член думского Комитета по государственному строительству и законодательству Сергей Иванов сообщил, что одиночное пожизненное заключение гораздо суровее, нежели смертная казнь. Он также напомнил о случаях с судебными ошибками, когда под смертную казнь попадали невиновные люди.