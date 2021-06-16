Число заявок на изобретения выросло в России с начала года

В Роспатенте рассказали, что по итогам пяти месяцев 2021 года на 9,9% возросло количество заявок, поданных на изобретения. Об этом сообщил RT.

По словам главы Роспатента Григория Ивлиева, средняя длительность рассмотрения заявок составляла три с половиной месяца. Всего было подано 11,7 тысячи заявок.

«По итогам пяти месяцев 2021 года также было подано на 2,7% заявок на полезные модели больше (3477), чем за аналогичный период прошлого года. В отчетном периоде на 25,7% увеличилось количество патентных заявок от юридических лиц (5492)», — уточнил он.

Он добавил, что от вузов и образовательных учреждений зафиксирован наибольший рост количества заявок (41,8%).