Число заявок на изобретения в области фармацевтики возросло в России | 360°

Общество 26 сентября 2022, 10:15 Поделиться Telegram

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Viber Число заявок на изобретения в области фармацевтики возросло в России

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В пресс-службе Роспатента рассказали о росте числа заявок на изобретения в области фармацевтики. Всего с начала 2022 года их было подано 478, написал RT.

«За период с января по август 2022 года отечественными разработчиками подано 478 заявок на изобретения в области фармацевтики. Положительная динамика в объеме заявок от отечественных разработчиков по сравнению с 2021 годом увеличилась на 12%», — говорится в сообщении ведомства.

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Наиболее активными являются изобретатели из вузов и фармпроизводители, отмечают специалисты.

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