Число заболевших в нижегородском лагере детей увеличилось до 30

Количество заболевших детей в нижегородском лагере «Восток» выросло до 30. Предположительной причиной недомоганий назвали энтеровирусную инфекцию. Об этом сообщило областное управление Роспотребнадзора.

«Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области продолжает эпидемиологическое расследование в детском лагере „Восток“. На данный момент поступило порядка 30 экстренных извещений с подозрением на энтеровирусную инфекцию», — написала пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

Врачи осмотрели всех детей в лагере и изолировали заболевших. Специалисты взяли пробы воды и продуктов, а также сделали смывы с объектов внешней среды. Все полученные образцы отправили в лабораторию.

«В ходе расследования выявлены нарушения санитарного законодательства, которые могли способствовать распространению инфекции», — отметили в управлении.

Сотрудники ведомства выяснили, что санузлы и спальные комнаты не достаточно тщательно убирали и дезинфицировали. В лагере не меняли постельное белье, а в туалетах не оказалось мыла и туалетной бумаги.

Материалы расследования передадут в прокуратуру. Работу лагеря решили приостановить со вторника, 16 августа.