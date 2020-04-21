Число заболевших СОVID-19 в Подмосковье приблизилось к 6000

Московская область находится на втором месте среди российских регионов по числу заразившихся коронавирусом. За сутки в Подмосковье стало на 718 больных COVID-19 больше.

Всего в области 5959 инфицированных, уточнил оперштаб Москвы. Выздоровели 179 пациентов, еще 49 скончались.

До конца апреля в Подмосковье для лечения коронавирусных больных перепрофилируют 16 больниц. Число инфекционных коек в регионе всего за месяц увеличат более чем вдвое. Сейчас в Московской области пациентов с COVID-19 лечат в Звенигороде, Яхроме, Талдоме, Клину и Подольске.

С 15 апреля в Подмосковье, как и в Москве, для передвижения на любом виде транспорта необходим пропуск. Он требуется тем, кто намерен уехать от дома более чем на 500 метров. После оформления электронного документа выдают QR-код. Его можно распечатать или сохранить на телефоне.

Покидать дом людям рекомендуют только в случае необходимости — например, если нужно ехать на работу, сходить в магазин или аптеку, выгулять домашнего питомца и выкинуть мусор.