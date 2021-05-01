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    01 мая 2021, 16:23

    Число заболевших СOVID-19 в Крыму выросло перед началом сезона отпусков

    Ольга Назаркина

    Эпидемическая обстановка в Крыму перед началом туристического сезона является нестабильной. Ежесуточный прирост заболевших показывает рост, предупредила глава управления Роспотребнадзора по Крыму Наталья Пеньковская.

    Число заболевших СOVID-19 в Крыму выросло перед началом сезона отпусков

    По ее данным, сейчас по числу новых случаев ковида Крым откатился к показателям конца октября. Темпы прироста — от 3 до 8%, сообщило РИА «Новости».

    Пеньковская уточнила, что в конце марта заболеваемость пошла на подъем и сейчас тенденции к снижению эксперты не наблюдают.

    В Крыму за минувшие сутки было выявлено 99 случаев COVID-19. С начала пандемии число заразившихся составило 40,5 тысячи, в больницах остаются 1458 человек, сообщил «Царьград». Кроме того, стало известно о подтверждении на полуострове одного случая «британского» штамма коронавируса. В Крыму отменены массовые мероприятия, в том числе первомайская демонстрация и акция «Бессмертный полк».

    Специалисты Роспотребнадзора начали изучать морскую воду на наличие COVID-19 и холерного вибриона, сообщила НСН. Такое исследование проводилось в морской воде, а также в аквапарках и бассейнах Крыма в июле 2020 года. Тогда возбудителя COVID-19 в воде не обнаружили.