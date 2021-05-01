Число заболевших СOVID-19 в Крыму выросло перед началом сезона отпусков

Эпидемическая обстановка в Крыму перед началом туристического сезона является нестабильной. Ежесуточный прирост заболевших показывает рост, предупредила глава управления Роспотребнадзора по Крыму Наталья Пеньковская.

По ее данным, сейчас по числу новых случаев ковида Крым откатился к показателям конца октября. Темпы прироста — от 3 до 8%, сообщило РИА «Новости».

Пеньковская уточнила, что в конце марта заболеваемость пошла на подъем и сейчас тенденции к снижению эксперты не наблюдают.

В Крыму за минувшие сутки было выявлено 99 случаев COVID-19. С начала пандемии число заразившихся составило 40,5 тысячи, в больницах остаются 1458 человек, сообщил «Царьград». Кроме того, стало известно о подтверждении на полуострове одного случая «британского» штамма коронавируса. В Крыму отменены массовые мероприятия, в том числе первомайская демонстрация и акция «Бессмертный полк».

Специалисты Роспотребнадзора начали изучать морскую воду на наличие COVID-19 и холерного вибриона, сообщила НСН. Такое исследование проводилось в морской воде, а также в аквапарках и бассейнах Крыма в июле 2020 года. Тогда возбудителя COVID-19 в воде не обнаружили.