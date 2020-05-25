Число заболевших COVID-19 в Свердловской области приблизилось к четырем тысячам

По данным информагентства, диагноз подтвердился у жителей Екатеринбурга, Верхнего Дуброво, Березовского, Верхней Пышмы, Заречного, Дегтярска, Каменска-Уральского, Красноуральска, Краснотурьинска, Кушвы, Первоуральска, Нижнего Тагила, Серова, Полевского, Среднеуральска, Новоуральска, Тугулымского, Сысертского, Режевского и Пышминского городских округов.

Отмечается, что для Свердловской области 279 случаев заражения за сутки — рекордный показатель. Ранее самые высокие показатели были 1 мая (232 случая) и 11 мая (211 случаев).