Число заболевших COVID-19 в Свердловской области достигло 6930 человек

По данным информагентства, новые случаи заражения подтверждены в Екатеринбурге, Алапаевске, Асбесте, Артинском и Белоярском городских округах, Березовском, Богдановиче, Верхней Пышме, Верхних Серегах, Верхотурье, Горноуральском, Ирбите, Каменск-Уральском и Каменском районе, Краснотурьинске, Нижних Серегах, Нижнем Тагиле, Невьянске, Первоуральске, Полевском, Ревде, Рефтинском, Серове, Сысертском, Тавдинском, Тугулымском и Шалинском городских округах.

Уточняется, что всего в области выявлено 6930 заболевших COVID-19.