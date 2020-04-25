Число заболевших COVID-19 в России превысило 74 тысячи человек

За последние сутки в России зафиксировали 5966 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших с начала эпидемии теперь стало 74 588 человек.

В оперативном штабе рассказали, что новые случаи коронавируса зафиксировали в 83 регионах России. Больше всего по-прежнему в Москве: число зараженных увеличилось на 2612 и достигло 39 509. Также много новых случаев в Подмосковье (+605), Санкт-Петербурге (+215), Мурманской области (+193).

Источник фото: стопкоронавирус.рф

Из новых зараженных у 48,9% не было симптомов, добавили в оперативном штабе. В московском оперативном штабе рассказали, что подавляющему числу новых пациентов меньше 65 лет.

За сутки скончались 66 человек. Больше всего летальных случаев тоже в Москве — 41. В Подмосковье и Санкт-Петербурге умерли по три пациента. Пациенты с коронавирусом погибли в Краснодарском крае, Чувашии, Волгоградской и Саратовской областях и других регионах.

Полностью выздоровели и были выписаны за сутки 682 человека: в Москве — 312, в Санкт-Петербурге — 49, в Подмосковье — 27, в Оренбургской области — 23, в Пензенской области — 24, в Северной Осетии — 17. Полный список регионов с выздоровевшими пациентами опубликован на сайте стопкоронавирус.рф.

Для борьбы с коронавирусом в России действует режим изоляции. Жителям рекомендовали оставаться дома и выходить на улицу только по уважительной причине.