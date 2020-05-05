Число заболевших COVID-19 в России превысило 155 тысяч

В России за сутки выявили 10 102 новых случая заражения коронавирусом. Общее число заболевших с начала эпидемии теперь составляет 155 370.

Больше всего новых случаев выявили в Москве — 5714. С начала эпидемии количество заболевших в столице уже превысило 80 тысяч. В Подмосковье число пациентов с коронавирусом выросло на 822 человека и составило 15,7 тысячи.

Кроме того, больше ста новых случаев выявили в Санкт-Петербурге, Нижегородской, Свердловской и Мурманской областях, Дагестане и Ямало-Ненецком автономном округе. Всего новые зараженные появились за сутки в 83 регионах.

Источник фото: стопкоронавирус.рф

В оперативном штабе рассказали, что 49,1% из новых заболевших не имели симптомов коронавирусной инфекции. В Москве обратили внимание, что почти 90% заболевших младше 65 лет.

За сутки выздоровели 1770 человек, скончались 95. В частности, 52 пациента с коронавирусом погибли в Москве, 16 — в Московской области. За сутки в столице выздоровели 297 человек, в Подмосковье — 50.

За все время зафиксирован 1451 летальный исход, выздоровели 19 865 человек.

По информации Роспотребнадзора, с января в России провели более 4,4 миллиона тестов на коронавирус. Только за последние сутки взяли 157 тысяч анализов. Под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 остаются 222 тысячи человек.