Сейчас не может идти речь про наступившую вторую волну коронавируса, потому что первая еще не закончилась. В ближайшее время стоит ждать повышения новых случаев, но серьезных ограничений уже больше не будет. Об этом «360» рассказал Николай Брико — главный эпидемиолог Минздрава России, директор Института общественного здоровья имени Ф. Ф. Эрисмана.

Волна заболеваемости предполагает подъем, достижение пика, потом снижение и падение практически до того минимального уровня. Сейчас такого не наблюдается, поэтому нельзя говорить про наступление второй волны.

Заболеваемость продолжает увеличиваться. В мире ежедневное число новых инфицирований составляет 250-300 тысяч случаев, всего заболели уже более 28 миллионов человек. Количество умерших тоже растет — более 900 тысяч.

«У нас в стране тоже не было какого-то минимального уровня. Да, был подъем, потом снижение. Сегодня меньше, чем это было в июне, во второй половине мая. Но тем не менее ниже пяти тысяч случаев за последнюю неделю не было», — рассказал Брико.

По его прогнозу, вскоре будет повышение, связанное с респираторными заболеваниями.

Коронавирус, на мой взгляд, станет одним из возбудителей острых респираторных вирусных инфекций, как это было с гриппом пандемическим H1N1 в 2009–2010 годах Николай Брико, главный эпидемиолог Минздрава России.

Спустя время этот грипп стал сезонным. Собеседник «360» предположил, что так произойдет и с коронавирусом.

«Он будет пятым коронавирусом, который войдет в семейство этих респираторных вирусных инфекций, которых, кстати, сегодня более 200», — отметил эпидемиолог.

Он верит, что не будет серьезного ухудшения ситуации. Тем более обстановку нормализует вакцинация, медицинские препараты помогут преломить ситуацию.

Ситуация контролируется, поэтому в будущем не будет серьезных ограничений, считает Брико. К весне может даже получится забыть про инфекцию, добавил он.