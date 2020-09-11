Число заболевших COVID-19 увеличится, но ограничений больше не будет — главный эпидемиолог Минздрава
Волна заболеваемости предполагает подъем, достижение пика, потом снижение и падение практически до того минимального уровня. Сейчас такого не наблюдается, поэтому нельзя говорить про наступление второй волны.
Заболеваемость продолжает увеличиваться. В мире ежедневное число новых инфицирований составляет 250-300 тысяч случаев, всего заболели уже более 28 миллионов человек. Количество умерших тоже растет — более 900 тысяч.
«У нас в стране тоже не было какого-то минимального уровня. Да, был подъем, потом снижение. Сегодня меньше, чем это было в июне, во второй половине мая. Но тем не менее ниже пяти тысяч случаев за последнюю неделю не было», — рассказал Брико.
По его прогнозу, вскоре будет повышение, связанное с респираторными заболеваниями.
Коронавирус, на мой взгляд, станет одним из возбудителей острых респираторных вирусных инфекций, как это было с гриппом пандемическим H1N1 в 2009–2010 годахНиколай Брико,главный эпидемиолог Минздрава России.
Спустя время этот грипп стал сезонным. Собеседник «360» предположил, что так произойдет и с коронавирусом.
«Он будет пятым коронавирусом, который войдет в семейство этих респираторных вирусных инфекций, которых, кстати, сегодня более 200», — отметил эпидемиолог.
Он верит, что не будет серьезного ухудшения ситуации. Тем более обстановку нормализует вакцинация, медицинские препараты помогут преломить ситуацию.
Ситуация контролируется, поэтому в будущем не будет серьезных ограничений, считает Брико. К весне может даже получится забыть про инфекцию, добавил он.