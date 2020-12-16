Число заболевших COVID-19 и выздоровевших за сутки почти сравнялось в России

За последние сутки в России выявили 26 509 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. При этом полностью выздоровели почти столько же — 26 490 россиян.

За день умерли 596 пациентов, сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Больше всего заболевших вновь в Москве. СОVID-19 подтвердился у 5028 столичных жителей. В тройке регионов, где выявили больше всего случаев, по-прежнему Санкт-Петербург (+3758) и Подмосковье (+1477). У 17,8% заразившихся по всей стране болезнь проходит бессимптомно.

Общее число заболевших в России с начала эпидемии составляет 2 734 454 человек. Из них полностью выздоровели 2 176 100 пациентов, умерли — 48 564.

Россия разработала два препарата от коронавируса — это вакцины «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». В середине декабря по всей стране началась масштабная вакцинация.

Прививки от коронавируса делают в 229 медицинских организациях, 92 из них находятся в Подмосковье. Привиться особенно рекомендуют медикам, педагогам, соцработникам. Ведь у них повышен риск заразиться из-за частого контакта с другими людьми.