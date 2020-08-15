Число выздоровевших от коронавируса россиян за сутки оказалось больше, чем заболевших

В России число выздоровевших от коронавуриса превысило заболевших. Заболели за сутки — 5061 человек. Выздоровели — 6447.

По данным оперштаба на 15 августа, в России отметили рост выздоровевших от короновируса. Всего за сутки заболели 5061 человек, а излечилось от болезни - 6447.

За весь период наблюдений в стране заболели 917 884 человек, выздоровели — 729 411, погибли — 15 617. По данным ведомства, медики сделали больше 32 миллионов тестов на коронавирус.

Ранее глава Национального исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что есть в течение года будет произведено достаточно количество вакцины от коронавируса, чтобы обеспечить ее всех нуждающихся. Стоит отметить, что отечественный препарат от инфекции — первый зарегистрированный в мире. Уже несколько десятков стран заявили о готовности использовать российскую вакцину.

Накануне Министр здравоохранения России Владимир Мурашко заявил, что прежде чем доставлять вакцину за границу, российские власти займутся внутренним сбытом.