Число выписанных в Москве превысило число госпитализированных с COVID-19

Мэр российской столицы Сергей Собянин рассказал, что выздоровевших после коронавируса в Москве больше, чем госпитализированных. Однако ситуация может поменяться после открытия производств.

«В Москве динамика госпитализации находится на стабильном уровне, сегодня выписано пациентов больше, чем госпитализировано, это хорошая история», — заявил он. Его процитировал «Интерфакс».

Но, по его словам, надо помнить, что пандемия пока развивается. Поэтому нужно готовиться к разным сценариям. Мэр заметил, что после открытия производств может возникнуть рост заболеваемости и увеличение числа госпитализированных с COVID-19.

Собянин также рассказал, что развернутые в городе коронавирусные госпитали прикрепят к московским больницам. Во временных медцентрах есть палаты с реанимацией, ИВЛ, лечебными кислородными газами, а также квалифицированные медицинские работники.

За последние сутки, в Москве выявлено 6703 новых случая коронавируса. Таким образом столица продемонстрировала самый большой прирост с начала наблюдения за развитием коронавируса в городе.

По последним данным, в России коронавирусная инфекция подтвердилась еще у 11 231 человека. Таким образом общее число заболевших в стране составляет 177 160. Всего жертвами 2019-nCoV стали 1625 больных, еще 23 803 выздоровели.