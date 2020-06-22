Число вылечившихся от COVID-19 в Подмосковье превысило 25 тысяч

Еще 1238 человек выписались после лечения от COVID-19 в Московской области. Теперь тех, кто избавился от коронавирусной инфекции в регионе, больше 25 тысяч.

Как сообщил Мособлштаб в своем Telegram-канале, подмосковные врачи за все время вылечили 25 036 человек от COVID-19. Людей выписали после того, как они получили отрицательные результаты тестов на коронавирус. За сутки таких прибавилось на 1238.

Примечательно, что в последнее время число излечившихся за сутки растет. Например, 21 июня таких было 1202, а днем ранее — 1148. При этом новых случаев заражения становится все меньше. Так, в прошедшее воскресенье в 10 округах Московской области вообще не было выявлено больных COVID-19.

За все время в Подмосковье зафиксировали более 53 тысяч больных коронавирусной инфекцией. Скончались от болезни 783 человека. Это данные, опубликованные на сайте стопкоронавирус.рф на момент публикации заметки.

Помогают излечиться от COVID-19 в Подмосковье 27 тысяч медицинских работников. Всего к среднему медицинскому персоналу в регионе относятся 48 тысяч сотрудников, работают 24,5 тысячи врачей.