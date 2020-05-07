Число вылечившихся от COVID-19 в Москве растет. Выписали еще 769 человек

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело еще 769 человек», — заявила вице-мэр столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Таким образом, всего с начала пандемии в Москве избавились от коронавируса 9227 человек.

Всего в столице, по последним данным, выявлено 85 973 случаев заболевания. В России эта цифра достигла почти 166 тысяч случаев, по данным на 6 мая.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что после 12 мая для жителей города не станут ослаблять режим самоизоляции. Но начнут работу все строительные компании и промышленные предприятия.

В Подмосковье с 12 мая вводится масочный режим — теперь во всех общественных местах граждане будут обязаны надевать защитные маски. Если мера соблюдаться не будет — в первый раз нарушители получат предупреждение, во второй раз их уже будут штрафовать.