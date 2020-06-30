Число вылечившихся от COVID-19 в Москве превысило 150 тысяч

Схватку с коронавирусом выигрывают все больше россиян. Так, в столице за последние сутки вылечились еще 2295 пациентов. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 150 397», — отметила она. Ее процитировал оперштаб Москвы по борьбе с коронавирусом.

Также хорошие результаты и в Подмосковье. Там вирус побороли еще 918 человек. Их выписали из больниц после отрицательных результатов тестов на инфекцию. Всего в регионе вылечились 35 240 жителей, сообщил Мособлштаб.

За последние сутки в России выявили еще 6693 случая заражения коронавирусом. В частности, в Москве 745 новых инфицированных, в области — 301. Всего в стране за этот период вылечились 9220 больных, жертвами инфекции стали 154. С начала эпидемии в РФ заразились 647 849 человек. Умерли — 9320, выздоровели — 412 650.

Ранее стало известно, что в российской столице к своей обычной работе вернулись десять стационаров, которые ранее перепрофилировали в коронавирусные. Так, госпиталь для ветеранов войн № 2 принимает пациентов в нормальном режиме.