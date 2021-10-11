Число выявленных заражений коронавирусом приблизилось к рекорду за все время

В России за сутки выявили 29 409 случаев коронавируса, это почти максимальное значение за все время. Рекорд был установлен в конце декабря 2020 года.

Новые случаи выявили в 85 регионах, из них у 2608 пациентов не было симптомов ковида. С учетом новых данных всего с начала пандемии в России COVID-19 заболели 7 804 774 человека. Об этом сообщили в оперативном штабе.

Больше всего новых случаев выявили в Москве (5502), Санкт-Петербурге (2931) и Подмосковье (2184).

За сутки в России погибли 957 больных ковидом. В лидерах антирейтинга Москва (71), Санкт-Петербург (63), Свердловская область (42). Всего с начала пандемии скончались 217 372 пациента.

За последние сутки в России выписали 15 460 человек. Больше всего выздоровевших в Москве (2284), Московской области (1260) и Нижегородской области (509). Всего с начала пандемии болезнь успешно побороли 6 873 579 человек.

В Московской области с начала пандемии сделали 11 592 639 ПЦР-тестов на коронавирус. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Вирусолог РАН Александр Лукашев предложил штрафовать на пять тысяч рублей тех россиян, которые без причины отказываются от вакцинации.