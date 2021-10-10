Число выявленных за сутки случаев ковида в России незначительно снизилось

За сутки в России коронавирус выявили у 28 647 человек, за это время выздоровели и выписались из больниц 17 274 пациента, погибли 962 жителя. Данные об этом появились на сайте оперштаба.

За все время пандемии в стране коронавирусом заразились 7 775 365 россиян, болезнь смогли побороть 6 858 119 человек, умерли 216 415 пациентов. За этот период врачи сделали более 196,8 миллиона ПЦР-тестов.

В Москве за минувшие 24 часа заразились 4610 человек, выздоровели 2177 жителей, скончались 72 пациента.

В Санкт-Петербурге зараженных коронавирусом стало на 2822 человека больше, за это время выздоровели и выписались из больниц 446 пациентов, погибли 64 жителя.

В тройку лидеров также вошла Московская область, где врачи зафиксировали 2026 новых случаев заражения коронавирусом. За сутки в регионе выздоровели 1265 пациентов, умерли шесть человек.

В самом конце списка оперштаба находится Ненецкий и Чукотский автономные округа. Там за сутки коронавирусом заразились 15 и 16 человек соответственно.