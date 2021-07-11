Число выявленных за сутки случаев ковида в Крыму стало рекордным

Крымские медики за сутки выявили рекордное число случаев заражения коронавирусом — 368. Девять человек привезли заразу из-за границы. Об этом рассказал глава региона Сергей Аксенов в Facebook.

«За 10 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 368 случаев коронавирусной инфекции. Из общего количества заболевших 286 выявлены при обращении за медицинской помощью, 73 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, девять случаев завозные из-за границы», — написал чиновник.

По словам Аксенова, за сутки в Крыму провели 5,6 тысячи ПЦК-тестов на SARS-CoV-2. Он попросил местных жителей максимально ответственно относиться к соблюдению ковидных мер. Аксенов призвал не заниматься самолечением и при первых признаках простуды сразу звонить врачу.

В России уже третий день подряд выявляют более 25 тысяч случаев заболевания. С марта прошлого года в стране зафиксировали 5 783 333 случая заражения коронавирусом.