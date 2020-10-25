Число выявленных случаев коронавируса в России за сутки выросло незначительно
Всего за время пандемии выявлен 1 513 877 случай заболевания, выздоровели за это время 1 138 522 пациента, умерли — 26 050. Общее количество проведенных тестов на коронавирус составляет 57,3 миллиона.
Что касается Москвы, то за сутки в столице выявили 4455 новых случаев. Выздоровели и выписались из больницы 2614 человек, скончались 68 пациентов.
Ранее Всемирная организация здравоохранения поделилась данными за прошлые сутки. За последние 24 часа заразились свыше 465 тысяч человек, это максимум с начала пандемии. В пятерку лидеров по числу подтвержденных случаев входит США, Индия, Бразилия, Россия и Франция.
Врач аллерголог-онкоиммунолог Даниил Щепеляев рассказал, чем опасно самолечение при COVID-19. Если принимать противовирусные препараты без рекомендаций медиков, то иммунная система может сильно испортиться.