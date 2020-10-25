Число выявленных случаев коронавируса в России за сутки выросло незначительно

За минувшие сутки в 84 регионах России выявили 16 710 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 7704 человек, а умерли 229. Об этом сообщил оперативный штаб столицы по мониторингу и контролю ситуации с COVID-19.

Всего за время пандемии выявлен 1 513 877 случай заболевания, выздоровели за это время 1 138 522 пациента, умерли — 26 050. Общее количество проведенных тестов на коронавирус составляет 57,3 миллиона.

Что касается Москвы, то за сутки в столице выявили 4455 новых случаев. Выздоровели и выписались из больницы 2614 человек, скончались 68 пациентов.

Ранее Всемирная организация здравоохранения поделилась данными за прошлые сутки. За последние 24 часа заразились свыше 465 тысяч человек, это максимум с начала пандемии. В пятерку лидеров по числу подтвержденных случаев входит США, Индия, Бразилия, Россия и Франция.

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