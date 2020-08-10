Число выявленных случаев COVID-19 в России перевалило за 890 тысяч

Российские медики за минувшие сутки выявили еще 5118 случаев COVID-19. Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом за все время пандемии составило 892 654. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

За сутки российские врачи выписали 3259 пациентов с коронавирусом. Всего число выздоровевших стало 696 681.

За день в России погибли 70 больных COVID-19. С начала пандемии число летальных случаев составило 15 001. Наибольшее число случаев COVID-19 за минувшие 24 часа выявили московские медики — 694.

На втором месте по числу выявленных случаев COVID-19 за сутки расположилась Свердловская область (179), на третьем — Санкт-Петербург (157). В Московской области выявили 153 случая заражения новым вирусом — это четвертый результат.

В России не снижают объем проводимых тестов на 2019-nCoV. В Подмосковье провели уже 1 559 122 лабораторных исследования на коронавирус.

Ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась в начале лета. Число случаев COVID-19, которые медики выявляют каждый день, начало постепенно уменьшаться. В российских регионах начали отменять жесткие ограничения, которые ввели в конце марта во всей стране.

Россия начала постепенно возобновлять международное авиасообщение. Начался курортный сезон, открылись торговые центры, кинотеатры, продолжились национальные спортивные первенства. По-прежнему действуют масочный режим и социальное дистанцирование.

По данным Университета Джона Хопкинса, во всем мире выявили почти 20 миллионов случаев COVID-19. Жертвами коронавируса стали более 730 тысяч человек. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не прогнозирует вторую волну 2019-nCoV и связывает прирост числа выявленных случаев COVID-19 в некоторых странах с тем, что с приходом теплого времени года люди потеряли бдительность и стали легкомысленно относиться к ношению масок и призывам держаться друг от друга подальше.