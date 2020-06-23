Число выявленных случаев COVID-19 в России достигло почти 600 тысяч

За сутки в стране наличие SARS-CoV-2 подтвердили у 7425 россиян из 84 регионов. У 32,7% не было клинических проявлений болезни. С начала эпидемии выявленных случаев стало 599 705.

Выздоровели за последние 24 часа 12 013 пациентов, которых лечили от COVID-19. Всего поправившихся 356 429. Из-за инфекции умерли 8359 человек (+153 за сутки).

В Москве подтвердили еще 1081 случай COVID-19. В Подмосковье коронавирусных больных за сутки стало на 504 больше, в Ханты-Мансийском автономном округе — на 319. В топ-5 регионов по выявленным случаям вошли Челябинская область (+258 новых случаев) и Санкт-Петербург, где 220 тестов на коронавирус оказались положительными.

На сегодняшний день в России, уточнили в Роспотребнадзоре, провели уже более 17,5 миллиона тестов на коронавирус. Только за последний день их сделали 233 тысячи.

Под медицинским наблюдением на 23 июня остаются 309 тысяч человек, у которых диагноз пока не подтвержден.

В Московской области сделали 918 370 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. Пробы в том числе брали у тех, кто вернулся из неблагополучных по эпидемической ситуации стран.

Тесты на COVID-19 проводят на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» и лабораторий государственных медицинских организаций. При желании обследование можно пройти в частных клиниках.

Четверть россиян заявила, что у их знакомых или родных подтвердили COVID-19. Если человек сталкивается с реальным заражением в своем окружении, то его отношение к режиму самоизоляции меняется.

Скептики, считают эксперты, способствуют длительному угасанию эпидемии. Она прошла бы быстрее, если бы люди соблюдали карантинные меры.