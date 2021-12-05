Число волонтеров в России приблизилось к трем миллионам

Около 2,7 миллиона человек в рядах волонтеров насчитал зампред правительства Дмитрий Чернышенко. По его оценкам, более 300 тысяч из них — студенты вузов, передал ТАСС.

Волонтеры заняты во многих сферах деятельности, только в расцвет пандемии около 65 тысяч оказывали помощь при карантине и борьбе с коронавирусом.

«Без участия добровольцев невозможно представить ни одного масштабного мероприятия. Их деятельность помогает в спорте, культурной сфере, социальной защите граждан», — обратился Чернышенко к россиянам по поводу отмечаемого 5 декабря Дня добровольца. Вспомнил он и десятки тысяч волонтеров на сочинской Олимпиаде, напомнив, что при желании в эту деятельность может влиться каждый.

Национальный день волонтера отмечается в России 5 декабря. В этот же день в мире отмечается Международный день волонтера.

До этого глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев предложил установить дополнительный выходной для людей, занимающихся волонтерством. По словам политика, такая инициатива может привлечь сотни новых россиян