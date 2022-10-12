Число вакансий с удаленной работой выросло в России | 360°

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Число вакансий с удаленной работой выросло в России

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Заместитель генерального директора сайта «Работа.ру» Александр Ветерков рассказал, что количество вакансий с дистанционным форматом работы значительно возросло по сравнению с октябрем прошлого года. Об этом сообщила газета «Ведомости».

По данным сайта «Экономика сегодня», этот показатель увеличился на 89%.

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Информацию подтвердили представители сервиса Superjob. Они отметили, что в конце сентября удаленно работали 20% сотрудников отечественных компаний.

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