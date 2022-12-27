Общество 27 декабря 2022, 11:32 Число вакансий для тех, кто знает китайский язык, выросло в России

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Исследовательский центр «Зарплата.ру» выяснил, что с марта этого года в России выросло число вакансий, которые требуют знания китайского языка. Об этом написал RT.

В основном требуются специалисты по логистике и менеджеры по внешнеэкономической деятельности. Также на 30% увеличилось количество вакансий переводчиков с китайского.

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В исследовании говорится, что средняя заработная плата логистов и менеджеров ВЭД за полгода увеличилась на 15% и составила 71 тысячу рублей. Средняя зарплата переводчиков с китайского составляет около 50 тысяч рублей.

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