Число успешно переболевших ковидом в России превысило 6,5 миллиона

В России за сутки от ковида выздоровели 11 992 человека. С учетом этих данных число успешно переболевших с начала пандемии теперь составляет 6 510 674 человек. Такую информацию в понедельник, 20 сентября, опубликовал оперативный штаб.

Больше всего врачи выписали больных в Москве (1223), Подмосковье (826), Свердловской области (439).

За сутки в России выявили 19 744 случая COVID-19. Из них у 1465 не было симптомов. Всего с начала пандемии зафиксировано 7 294 672 случая коронавируса в России.

Антилидерами по числу новых больных являются Москва (2469), Санкт-Петербург (1137) и Подмосковье (1098).

За сутки скончались 778 человек. С учетом этого число жертв ковида в России теперь стало 198 996. Самые высокие показатели по смертности за сутки у Москвы (48), Санкт-Петербурга (37) и Свердловской области (36).

В Московской области с начала пандемии сделали 11 108 966 ПЦР-тестов на коронавирус. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.