Число умных гаджетов в квартирах москвичей выросло до десяти | 360°

Общество 06 октября 2022, 16:37 Поделиться Telegram

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Viber Число умных гаджетов в квартирах москвичей выросло до десяти freepik

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Жители Москвы стали чаще пользоваться умными гаджетами. Среднее число таких устройств в столичных квартирах выросло с восьми до десяти, выяснили аналитики компании МТС.

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Умными гаджетами чаще стали пользоваться «гигабитные» абоненты. Они активно пользуются технологическими новинками, позволяющими управлять домашним пространством через интернет. Такие москвичи имеют в среднем в полтора раза больше гаджетов по сравнению с другими горожанами. Они чаще выходят в Сеть со стационарных устройств, ведь их компьютеры и ноутбуки мощные и современные (подробнее — в Таблице 1).

По информации специалистов МТС, два года назад среднестатистическая семья регистрировала в домашней Wi-Fi-сети 4,5 устройства. Сейчас — уже шесть. Половина московских семей пользуется Smart TV, умные трекеры есть у 60% абонентов. Треть клиентов использует умные колонки, электронные книги, видео-няни, камеры видеонаблюдения, бытовые приборы со встроенными Wi-Fi-модулями и датчики системы управления умным домом.

И «гигабитные», и «мегабитные» клиенты используют видеосервисы. На них приходятся 48 и 62% абонентов соответственно. Первые реже посещают социальные сети, зато в полтора раза чаще играют и посещают облачные платформы.

Наибольшее число «гигабитных» абонентов отметили в столичных районах Раменки, Южное Бутово и в Пресненском районе рядом с Москва-Сити. Больше всего подобных подключений в Подмосковье — на расстоянии 20-30 километров от столицы. Это Балашиха, Химки, Мытищи, Реутов и Красногорск.

«В домах становится все больше умных устройств, и мы прогнозируем, что в ближайшие год-два такая скорость станет привычным явлением в регионе», — рассказал директор по конвергентным продуктам и маркетингу московского региона МТС Павел Плясенко.

По его словам, за год количество абонентов с домашним интернетом на скорости до одного гигабайта в секунду в столичной агломерации увеличилось вдвое. Это стало возможным благодаря разнообразию и доступности домашних устройств с выходом в интернет.

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