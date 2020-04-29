Число умерших от COVID-19 в России за сутки впервые перевалило за 100

Число умерших от COVID-19 в России приближается к тысяче. Всего скончались 972 инфицированных. За последние сутки российские медики выявили еще 5841 случай заражения новым вирусом. Общее число подхвативших 2019-nCoV достигло 99 399 человек.

28 апреля президент России Владимир Путин продлил нерабочие дни до 11 мая. Российский лидер призвал сограждан и дальше соблюдать все ограничения. Большинство регионов живут в режиме самоизоляции с конца марта. В некоторых субъектах ввели пропускной режим.

Коронавирус появился в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. Спустя два месяца с небольшим Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии, так как 2019-nCoV распространился по всей Земле. Всего в мире выявили более трех миллионов инфицированных.