Число умерших от COVID-19 в России за сутки снова побило рекорд

За минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом в России умерли 366 человек. Это рекордный показатель за все время пандемии. Медики выявили 17 717 новых случаев COVID-19. Об этом сообщил оперштаб.

4691 случай (26,5%) коронавируса выявили у людей без симптомов заражения. Всего с марта медики зафиксировали 1 581 693 случая болезни, которую вызывает 2019-nCoV. Умер 27 301 человек.

На первых местах по числу выявленных случаев заражения за сутки оказались Москва (+3780), Санкт-Петербург (+424) и Нижегородская область (+418). Далее идут Воронежская и Московская области с показателями 400 и 381 соответственно.

Ситуация с коронавирусом ухудшилась в сентябре после летнего затишья. В связи с этим в России снова начали вводить ограничения для борьбы с пандемией. В Москве на удаленку отправили треть сотрудников компаний и старшеклассников, общепиту и развлекательным заведениям запретили работать с 23:00 до 06:00, а на входах в бар ввели систему чек-ин по QR-коду. Вводить пропускной режим в столице, как это было весной, не планируют.

С 28 октября в РФ начал действовать всеобщий масочный режим. С незащищенным лицом нельзя появляться в общественных местах, в транспорте, в лифтах и на парковках.