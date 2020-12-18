Число умерших от COVID-19 в России за сутки приблизилось к рекорду

В России за сутки из-за коронавирусной инфекции скончались 611 человек. Число смертельных случаев за день приблизилось к рекордной отметке. Всего от COVID-19 умерли 49 762 жителей страны.

За последние 24 часа инфекцию подтвердили у 28 552 человек в 85 российских регионах. Из них 5132 переносят болезнь без каких-либо симптомов. С начала эпидемии COVID-19 подтвердили у 2 791 220 жителей РФ.

Врачи выписали 26 093 пациента, которым удалось победить болезнь. Выздоровели уже 2 228 633 человек.

Источник фото: стопкоронавирус.рф

В Москве новых случаев выявили опять больше, чем день назад, — 6937 против 6711. В Санкт-Петербурге у врачей прибавилось 3757 пациентов с COVID-19, в Московской области их стало больше на 1485. Нижегородская и Свердловская области идут следом с 503 и 402 заболевшими соответственно.

На сегодняшний день в России, по данным Роспотребнадзора, провели свыше 84,9 миллиона тестов на коронавирус. Только за сутки их сделали 539 тысяч, оставив под наблюдением 598 900 человек из-за подозрения на инфекцию.

В Московской области на 18 декабря провели 4 640 828 анализов на наличие в организме SARS-CoV-2. Пробы в том числе брали у людей, вернувшихся из неблагополучных по коронавирусу стран. Об этом сообщили в подмосковном управлении Роспотребнадзора.

Исследования на коронавирус проводятся на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» и лабораторий государственных медицинских организаций. Здоровые жители могут пройти обследование на базе негосударственных лабораторий.