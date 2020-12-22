Число умерших от COVID-19 в России приблизилось к 60 тысячам

За минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом в России умер 561 человек. За все время пандемии жертвами COVID-19 в стране стали 59 912 пациентов, сообщил оперштаб.

Российские медики за 24 часа выявили 28 776 случаев COVID-19 в 85 регионах. 5678 из них бессимптомные. Общее число выявленных случаев болезни достигло 2 906 503. Выздоровели за сутки 24 158 человек. Всего болезнь победили 2 319 520 заразившихся.

Тройка регионов, которые лидируют по числу ежесуточно выявляемых случаев COVID-19, уже много дней подряд остается неизменной: Москва (+7237), Санкт-Петербург (+3760) и Московская область (+1498). В Подмосковье продолжается масштабное тестирование на коронавирус. С марта в регионе провели уже 4 756 286 лабораторных исследований. Об этом сообщило подмосковное управление Роспотребнадзора.

Эпидемическая ситуация во всем мире осложнилась в сентябре, когда после летнего затишья число выявляемых каждый день случаев болезни начало резко расти. Во многих странах вернулись к жестким ограничениям. Где-то власти снова ввели локдаун.

На прошлой неделе стало известно, что в Великобритании выявили новый штамм коронавируса, который мутировал и оказался на 70% заразнее первого. Более двух десятков стран прекратили авиасообщение с Лондоном.

В мире уже создали несколько вакцин от коронавируса. Препараты сейчас проходят заключительный этап тестирования. Они уже показали высокую эффективность.