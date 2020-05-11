Число умерших от COVID-19 в России перевалило за 2 тысячи

Больше умерших в Москве — 1124 человека. На втором месте по количеству жертв болезни Московская область (209). На третьем — Санкт-Петербург. В Северной столице от COVID-19 умерли 56 пациентов. В первую пятерку вошли Нижегородская область (31) и Дагестан (20).

За последние 24 часа российские медики выявили 11 656 новых случаев заражения 2019-nCoV. Общее число выросло до 221 344 человек. 39 801 пациент выздоровел.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович предположила, что Россия вышла на плато по распространению коронавируса. Она отметила, что рост числа выявленных случаев COVID-19 рост замедлился ниже ключевого уровня в 7% 6 мая. С тех пор он постепенно снизился до 5,5%. ВОЗ объявила о пандемии коронавируса 11 марта. Всего на планете выявили более 4,1 миллиона случаев COVID-19.