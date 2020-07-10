Число умерших из-за COVID-19 в России превысило 11 тысяч

В России за сутки подтвердили 6635 случаев коронавируса. Инфекцию подхватили жители 85 регионов. У четверти из них не было клинических проявлений болезни. Теперь в стране 713 936 больных COVID-19.

С начала эпидемии врачи помогли 489 068 пациентам. Только за последние 24 часа из больниц выписались 7752 человека, которые полностью победили коронавирус. Умерли еще 174 россиянина. Всего COVID-19 унес в России 11 017 жизней.

В Москве у врачей стало на 637 пациентов с коронавирусом больше. В Санкт-Петербурге подтвердили 300 новых случаев, в Свердловской области за сутки зафиксировали 275 инфицированных. В пятерку регионов по подтвержденным случаям входят Ханты-Мансийский автономный округ (+263 заболевших) и Алтайский край (240).

Специалисты провели более 22,3 миллиона тестов на наличие в организме SARS-CoV-2. За последние сутки их сделали 308 тысяч, уточнили в Роспотребнадзоре.

Под наблюдением медиков на 10 июля находятся 278 410 россиян. У них COVID-19 под подозрением.

Только в Московской области за минувшие 24 часа провели 1 171 767 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. Пробы в том числе брали у тех, кто вернулся из неблагоприятных по эпидемической ситуации стран.

Тесты на COVID-19 делают на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» и лабораторий государственных медицинских организаций. При желании обследование можно пройти в частных клиниках.

Китайские ученые провели аналогию между новым заболеванием и СПИДом. Из-за COVID-19 иммунная система человека не только сильно ослаблена и работает со сбоями. Если в случае со СПИДом иммунитет не восстанавливается, то после коронавирусной инфекции процесс обратим.

В России постепенно снимают введенные для борьбы с распространением SARS-CoV-2 ограничения. В Москве с 13 июля необязательным станет соблюдение масочного режима на улице. В ВОЗ допустили, что страна может вернуться к запретам, если вирус снова начнет расползаться по ее территории.