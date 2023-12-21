Общество 21 декабря 2023, 13:46 Число участников проекта «Спортивные выходные» в Москве за год выросло почти в 1,5 раза Ракова: участников проекта «Спортивные выходные» стало больше почти в 1,5 раза Сайт мэра и правительства Москвы

Читать 360tv в

Число участников проекта «Спортивные выходные» выросло почти до 45 тысяч в 2023 году, что в полтора раза больше, чем в 2022-м. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, мегаполис обустраивает удобную среду, чтобы поддерживать и укреплять состояние здоровья москвичей при помощи активного отдыха. Проект «Спортивные выходные» позволяет горожанам заниматься спортом с известными тренерами.

Реклама

«К офлайн-формату „Спортивных выходных“ присоединились уже почти 45 тысяч горожан, годом ранее участников было более 31 тысячи. Профессиональные спортсмены провели около 2,5 тысячи тренировок на популярных городских площадках», — рассказала Ракова.

Площадки для занятий спортом также расшили: тренировки начали проводить в новых местах, среди них — фуд-моллы «Три вокзала. Депо» и «Депо. Москва», Культурный центр ЗИЛ и другие». Самыми популярными местами стали зал на ВДНХ, Южный и Северный речные вокзалы и многие другие.

Заммэра подчеркнула, что квалифицированные сотрудники помогают горожанам правильно усваивать техники йоги, растяжки, функциональных тренировок. Кроме того, можно попробовать себя в танцах, фитбоксинге, барре и пилатесе.