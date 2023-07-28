Общество 28 июля 2023, 20:41 Число цифровых наружных экранов выросло в Новой Москве и Подмосковье Пресс-служба «Восток-Медиа»

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Долгосрочную стратегию по наращиванию рекламного диджитального инвентаря продолжают реализовывать в Новой Москве и Подмосковье. Увеличилось число наружных цифровых экранов, установленных на этих территориях.

К 1 июля текущего года доля цифровых рекламных конструкций достигла 10% от всего инвентаря. В абсолютных цифрах количество составляет 63 экрана, то есть 756 поверхностей. При этом в Новой Москве число таких экранов увеличилось до 18 штук, а поверхностей стало 216.

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До конца года на территориях собираются установить 50 новых экранов, то есть 600 поверхностей. В следующем году к ним добавятся еще 100 диджитальных конструкций.

«К концу 2024 года „Восток-Медиа“ планирует увеличить более чем на 200 экранов (более 2500 поверхностей) общий объем рекламных площадей на территории Подмосковья и Новой Москвы, а доля „цифры“ в общем портфеле превысит 25%», — сообщил управляющий партнер компании Алексей Митрюшин.

Он добавил, что стратегическая концепция цифрового развития соответствует трендам, озвученным представителями подмосковных и столичных властей. На эту работу идут как собственные средства бизнеса, так и привлеченные инвестиции.